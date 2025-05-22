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'Fed doğru olanı yaptı'

JP Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası konusunda karar vermeden önce bekleyip görmekle doğru olanı yaptığını söyledi.

22.05.2025 - 09:46 | | Foreks Haber
'Fed doğru olanı yaptı'

JP Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon, ABD'nin jeopolitik, bütçe açıkları ve fiyat baskılarından kaynaklanan büyük risklerle karşı karşıya olduğu için ABD ekonomisinin stagflasyona düşeceğini göz ardı edemeyeceğini söyledi.

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Bloomberg Televizyonu'na konuşan Dimon, "Tatlı bir noktada olduğumuza katılmıyorum" dedi. Dimon daha önce “Enflasyonun yükselmesi ve stagflasyon olasılığının diğer insanların düşündüğünden biraz daha yüksek olduğunu düşünüyorum” demişti.

Dimon, Fed'in para politikası konusunda karar vermeden önce bekleyip görmekle doğru olanı yaptığını da sözlerine ekledi.

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