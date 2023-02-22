'Fed enflasyonu bu yıl kontrol altına almalı'

James Bullard, Fed'in enflasyonu yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir bir düşüş patikasına bu yıl sokması gerektiğini, bunun gerçekleşmemesi halinde 1970'lerdeki faiz artırımlarının tekrarlanma riski bulunduğunu söyledi.

CNBC'ye konuşan Bullard, "Eğer enflasyon aşağı gelmeye başlamaz ise enflasyonu düşürmek için 15 yıl harcadığımız 1970'lerin bir tekrarının yaşanma riski ortaya çıkar. Bu nedenle Fed şimdi keskin olmalı, enflasyonu bu yıl kontrol altına almalı. Enflasyon ile mücadele için iyi bir zamandayız çünkü iş gücü piyasası hala güçlü" dedi.

ABD ekonomisinin beklenenden güçlü olduğunu ve faizin yüzde 5'in üzerine çıkarılması gerektiğini ifade eden Bullard, Fed'in politika faizini yüzde 5,25-5,50 seviyesine çıkarmasının enflasyonu aşağı getirmek için yeterli olacağı görüşünü tekrarladı.