'Fed enflasyonun kök salmamasını sağlayacak'

Fed Başkanı Jerome Powell, bugün katılacağı Senato Bankacılık Komitesi'nde bankanın yüksek enflasyonun kök salmasını, kalıcı hale gelmesini engelleyeceğini söyleyecek.

Powell, Fed Başkanlığı görevine yeniden atanması için adaylığının değerlendirileceği Senato Bankacılık Komitesi'nde yapacağı konuşmanın metnini önceden basına dağıttı.

Konuşmasında "Ekonomiyi ve güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemek, yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesini engellemek için tüm araçlarımızı kullanacağız" ifadelerini kullanan Powell, "Pandemi sonrası ekonominin bazı yönlenden farklı olduğunu görmeye başlayabiliriz. Biz hedeflerimizi takip ederken bu farklılıkları hesaba katmalıyız" dedi.

Ekonominin devam eden salgına rağmen hızlı şekilde güçlendiğini ve orta çıkan ısrarcı arz ve talep dengesizliklerinin, darboğazlarının enflasyonu yükselttiğini belirten Powell, Fed'in maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerini başarması yolunda çalışmaya devam edeceğini de vurguladı.