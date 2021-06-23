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'Fed erken zafer ilan etmekten kaçınmalı'

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) maksimum istihdam seviyesine ulaşma hedefinde erken zafer ilan etmekten kaçınması gerektiğini söyledi.

23.06.2021 - 14:44 |
'Fed erken zafer ilan etmekten kaçınmalı'

National Public Radio'ya konuşan Bostic, pandemi sürecinde ABD'de 7,5 milyon istihdamın kaybedildiğini ve Fed'in bu istihdamı geri kazanma mücadelesinde erken zafer ilan etmemesi gerektiğini vurguladı.

Fed erken zafer ilan etmekten kaçınmalı

Fed'in ABD ekonomisinin nerede durduğunu değerlendirirken bu 7,5 milyon istihdam kaybını her zaman aklında tutması gerektiğini ifade eden Bostic, "Bu hepimizin dikkatle takip etmesi gereken bir gösterge. Politikalarımızın erken bir zafer ilan etmeye benzer şekilde bir dönüş yapmayacaklarından, çark etmeyeceklerinden emin olmalıyız" dedi.

ABD'de yüksek enflasyon döneminin ilk tahmin edilenden daha uzun süre devam edebileceğini de vurgulayan Bostic, 2-3 ay olarak tahmin edilen yüksek enflasyon döneminin 6-9 ay sürebileceğini belirtti.

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