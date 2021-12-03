'Fed faiz artırabilir pozisyonda olmalı'

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyon baskılarının halihazırdaki yüksek seviyelerden geri çekilmemeleri halinde Fed'in gelecek yıl kısa vadeli faiz oranlarını artırabilir bir pozisyona gelmesini arzu ettiğini söyledi.

Fed'in o pozisyona gelebilmek için varlık alımlarının azaltılmasına hız vermesi gerektiğini ifade eden Bostic, "Son birkaç aydır gelen veriler, varlık alımlarının sona erdirilmesini erkene çekmemizin uygun olabileceğine işaret ediyorlar. Eğer bu işaretler doğru ise, varlık alımlarının azaltılmasını hızlandırma ve daha erken bir zamanda bitirme seçeneğini kullanmamız gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Bostic, bu yıl Federal Açık Piyasa Komitesi'nin oy verme hakkına sahip bir üyesi ve gelecek yıl bir noktada ilk faiz artırımının yapılmasını tercih ettiği ifade ediliyor.