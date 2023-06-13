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'Fed faiz artırımına ara verebilir'

Bank of America (BofA) Başkanı ve CEO'su Brian Moynihan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu toplantıda faiz artırımına ara verebileceğini, ancak faiz artırımının henüz bitmediğini söyledi.

13.06.2023 - 09:38 |
'Fed faiz artırımına ara verebilir'

Brian Moynihan, Fed'in faiz artırımlarına ara verebileceğini belirtirken, "İşimizin bittiğini henüz söyleyemeyiz" diye konuştu.

Yüzde 2 hedefi ile karşılaştırıldığında enflasyonun "çok yüksek" olmaya devam ettiğinin altını çizen Moynihan, Fed'in bu yıl faizi yüksek tutmasını ve gelecek yıl düşürmesini beklediğini ifade etti.

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