'Fed faiz artırımına ara verebilir'

Brian Moynihan, Fed'in faiz artırımlarına ara verebileceğini belirtirken, "İşimizin bittiğini henüz söyleyemeyiz" diye konuştu.

Yüzde 2 hedefi ile karşılaştırıldığında enflasyonun "çok yüksek" olmaya devam ettiğinin altını çizen Moynihan, Fed'in bu yıl faizi yüksek tutmasını ve gelecek yıl düşürmesini beklediğini ifade etti.