'Fed faiz artırımlarına devam etmeli'

Bullard, ABD ekonomisinin bir bankacılık krizine, bir resesyona doğru gittiğinin, yakın gelecekte her ikisinin de gerçekleşebileceği endişelerinin dile getirildiği ortamda bile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarını sürdürmesi gerektiğini savundu.

Fed'in gelecek 6 ay içinde bir resesyona girebileceği yönünde Wall Street'te yapılan değerlendirmelere karşı çıkan Bullard, bu öngörülen ABD iş gücü piyasasının sıkı olmaya devam ettiğini, pandemi döneminde yapılan tasarrufların henüz harcanmadığını görmezden geldiklerini öne sürdü.

Bullard, Fed'in faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaşmakta olduğu değerlendirmelerine katılmakla birlikte politika faizinin 50 baz puan daha artırılarak yüzsde 5,50-5,75 aralığına yükseltilmesi ve enflasyon kontrol altına alınana kadar orada tutulması gerektiğini vurguladı.

St. Louis Fed Başkanı Bullard, Fed'in gelecek toplantıda kapsamlı, derin ileri dönük yönlendirmede bulunmaktan kaçınması ve seçeneklerini açık tutması gerektiğini de savundu.