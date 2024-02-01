'Fed faiz indirimine mayısta başlayacak'

BlackRock'ın APAC Temel Sabit Gelir Başkanı Neeraj Seth, Fed Başkanı Jerome Powell'ın dünkü basın toplantısında verdiği mesajlar sonrası Bloomberg TV'ye yaptığı açıklamada, Fed'in mayıs ayından itibaren faizi gevşetmeye başlamasını beklediklerini söyledi.

Haberin Devamı

Pictet Asset Mgmt Sabit Gelir CIO'su Mary-Therese Barton da Bloomberg TV'ye yaptığı açıklamada, Fed'in mart ayında tartışacağını belirttiği parasal sıkılaştırma azaltımının muhtemelen bu yılın üçüncü çeyreğinde sona ereceğini ifade etti.