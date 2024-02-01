'Fed faiz indirimine mayısta başlayacak'
BlackRock, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine mayıs ayında başlamasını bekliyor.
01.02.2024 - 09:26 | | Foreks Haber
BlackRock'ın APAC Temel Sabit Gelir Başkanı Neeraj Seth, Fed Başkanı Jerome Powell'ın dünkü basın toplantısında verdiği mesajlar sonrası Bloomberg TV'ye yaptığı açıklamada, Fed'in mayıs ayından itibaren faizi gevşetmeye başlamasını beklediklerini söyledi.
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Pictet Asset Mgmt Sabit Gelir CIO'su Mary-Therese Barton da Bloomberg TV'ye yaptığı açıklamada, Fed'in mart ayında tartışacağını belirttiği parasal sıkılaştırma azaltımının muhtemelen bu yılın üçüncü çeyreğinde sona ereceğini ifade etti.