'Fed faiz indirimini erteleyebilir'

Financial Times'ın haberine göre analistler bu yıl ABD ekonomisi için tahminlerini yükselterek yumuşak iniş umutlarını ve Fed'in faiz indirimlerini yaza kadar erteleyeceği yönündeki bahisleri güçlendirdi.

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2023'ün son çeyreğindeki güçlü büyüme ve ABD iş gücü piyasasının ocak ayında devam eden dayanıklılığı, Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin gayri safi yurtiçi hasılanın bu yıl yüzde 2 oranında genişlemesini bekledikleri anlamına geliyor, bu da 2023 sonunda bekledikleri hızın yaklaşık iki katı.

"ABD ekonomisi çok güçlü ve küresel büyümenin ana motoru olmaya devam ediyor" değerlendirmesini yapan EY'nin Baş Ekonomisti Gregory Daco, 2024 yılı için tahminini yüzde 1,8'den yüzde 2,2'ye yükseltti. Daco, "Bazı ters rüzgarlar var, ancak genel olarak özel sektörde yakın zamanda bir daralma olacağına dair bir belirti yok" dedi.

Analistlerin çoğu Fed'in bu yılki ilk faiz indirimini haziran ya da temmuz ayında yapacağını ve yıl sonuna kadar toplamda üç ya da dört çeyrek puanlık hamle yapacağını tahmin ediyor. Ocak ayında görüş birliği bu aydan başlayarak altı faiz indirimi yapılması yönündeydi. Piyasa beklentileri de bu tahminler doğrultusunda hareket etti.