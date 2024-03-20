'Fed faiz indirirse emtia fiyatları yükselir'

Carlyle Group LP'den Jeff Currie'ye göre ABD Merkez Bankası'nın önümüzdeki aylarda faiz oranlarını düşürmesi halinde petrol fiyatları mevcut konsensüs görüşü olan varil başına 70 ile 90 doların oldukça üzerine çıkacak.

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Currie, Bloomberg TV'ye verdiği ilk röportajda Çin'in üretimi destekleme hamlesinin ve Avrupa'nın stoklarını yeniden inşa etmesinin özellikle petrol ve bakır olmak üzere emtia fiyatlarının güçleneceğine işaret ettiğini söyledi. Currie, "Burada yukarı yön önemli" dedi.



Currie, uzun vadede enerji dönüşümünün koordinasyonsuz ve dağınık doğasının fiyat dalgalanmalarının artmasına yol açacağını söyledi. Hem geleneksel fosil yakıt varlıklarına hem de daha yeşil enerji kaynaklarına sahip olmanın bu risklerden korunmanın anahtarı olduğunu söyledi.