'Fed faizi artırmaya devam etmeli'

Dimon, Detroit Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada Fed'in faizleri artırmaya başlarken geç kaldığını dile getirdi.

Fed'in faiz oranlarını değiştirmeme kararını açıklamasından hemen önce konuşan Dimon, "Bundan dört ay, altı ay sonrasından bahsediyorum. Enflasyon %4'te olacak ve bir sürü nedenden dolayı düşmeyecek" dedi.

Dimon yaptığı açıklamada, "Çok güçlü bir ekonomimiz var, ancak bugünü yarınla karıştırmayın. Bu diğer şeyler bir nevi yarın ve mevcut ekonomiyi etkileyip etkilemeyeceğini, ne zaman etkileyeceğini göreceğiz" diye konuştu.