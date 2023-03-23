Fed faizi beklentiler dahilinde artırdı

ABD'de Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) dün sona eren toplantısında federal fon faizinin beklendiği gibi 25 baz puan artırılması kararı çıktı. Faiz kararı 11 üyenin oy birliği ile alındı.

FOMC açıklaması bu yıl için bir faiz artırımı daha olacağı sinyalini verirken, önceki toplantı sonrasındaki açıklamada devam eden faiz artırımlarına atıf dünkü açıklamada yer almadı. Onun yerine "Belki bir faiz artırımı daha gerekli olabilir" ifadesi yer aldı.

Yapılan açıklamada ABD bankacılık sisteminin sağlam ve dayanıklı olduğu belirtilirken, bankacılık sistemindeki kargaşanın kredileri sıkılaştırabileceği ve ekonomik aktivite, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı yaratabileceği belirtildi. Enflasyonun yüksek olmaya devam ettiğini belirten FOMC, enflasyon risklerine karşı "oldukça dikkatli" olunacağını vurguladı. Açıklamada istihdamın toparlanmaya devam ettiği de belirtilirken, "istihdam artışı güçlü" ifadesi de kullanıldı.