'Fed faizi beklentilerin üzerine çıkarmalı'

Atlanta Fed Başkanı Bostic beklenmedik şekilde güçlü gelen ocak ayı istihdam kazanımları dikkate alındığında Fed'in borçlanma maliyetlerini önceden öngörülenden daha yukarı çıkarmasının gerekebileceğini söyledi.

Bostic, "Faizin şu anda beklentilerimizden daha yukarı çıkarılmasını öngörüyorum" diye konuştu.

Fed'in faizi 50 baz puan daha artırmayı değerlendirebileceğini belirten Bostic, bunun kendisinin temel senaryosu olmadığını da vurguladı.