'Fed faizi düşürmek için yavaş hareket etmeli'

Florida'da düzenlenen Uluslararası Vadeli İşlemler Endüstrisi Konferansı'nda konuşan Griffin, "Eğer ben onların yerinde olsaydım, çok hızlı kesinti yapmak istemezdim. Yapabilecekleri en kötü şey kesintiye gitmek, duraklamak ve ardından yönü hızla daha yüksek oranlara doğru değiştirmek olabilir. Bence bu, izleyebilecekleri en yıkıcı hareket tarzı olacaktır.Bu nedenle insanların iki ay önce beklediğinden biraz daha yavaş bir faiz indirimine gideceklerini düşünüyorum. Bence bunun gerçekleştiğini görüyoruz" dedi.



Griffin, fiyatları yüksek tutan önemli enflasyonist güçlerin mevcut olduğunu belirterek, "Hala muazzam miktarda devlet harcamamız var. Bu enflasyonist bir durum. Ayrıca tarihimizde küreselleşmenin azaldığı bir döneme giriyoruz. Yani enflasyon söylemini desteklemeye devam eden iki büyük rüzgarımız var" diye konuştu.