Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara'Fed faizi sabit tutabilir'
HaberlerUzmanpara'Fed faizi sabit tutabilir'

'Fed faizi sabit tutabilir'

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu toplantıda faizi sabit tutması, yıl içinde indirime devam etmesi bekleniyor.

28.01.2025 - 09:29 | | Foreks Haber
'Fed faizi sabit tutabilir'

LHMeyer analistleri, iş gücü piyasasının istikrar kazanıyor gibi göründüğünü ancak bunun Fed'in para politikası duruşunun ekonomi üzerinde hala olumsuz bir etki yaratmadığı anlamına gelmediğini savundu.

Haberin Devamı

Bu durum, Fed'in bu hafta muhtemelen bir faiz indirimi yapmamasının ardından, bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz oranlarını düşürmeye devam etmesini sağlayacak.

LHMeyer, “Yıl ortasına kadar, hala %4'ün oldukça üzerinde olan bir politika faizinin gerçekten de hala kısıtlayıcı olduğunun daha belirgin olmasını bekliyoruz” dedi.

LHMeyer, gümrük tarifelerinin fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı yaratarak 2025'te %2,5 enflasyona katkıda bulunabileceğini, ancak bunun Fed'in faiz indirimine gitmesini engellemeyecek kadar hafif bir etki olacağını vurguladı.

Şanlıurfa'da iki kızını öldürüp yaşamına son vermişti! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

Şanlıurfa'da iki kızını öldürüp yaşamına son vermişti! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

Survivor'da üçüncü ve dördüncü eleme adayı belli oldu! Almeda'ya ceza

Survivor'da üçüncü ve dördüncü eleme adayı belli oldu! Almeda'ya ceza