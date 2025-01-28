'Fed faizi sabit tutabilir'

LHMeyer analistleri, iş gücü piyasasının istikrar kazanıyor gibi göründüğünü ancak bunun Fed'in para politikası duruşunun ekonomi üzerinde hala olumsuz bir etki yaratmadığı anlamına gelmediğini savundu.

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Bu durum, Fed'in bu hafta muhtemelen bir faiz indirimi yapmamasının ardından, bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz oranlarını düşürmeye devam etmesini sağlayacak.

LHMeyer, “Yıl ortasına kadar, hala %4'ün oldukça üzerinde olan bir politika faizinin gerçekten de hala kısıtlayıcı olduğunun daha belirgin olmasını bekliyoruz” dedi.

LHMeyer, gümrük tarifelerinin fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı yaratarak 2025'te %2,5 enflasyona katkıda bulunabileceğini, ancak bunun Fed'in faiz indirimine gitmesini engellemeyecek kadar hafif bir etki olacağını vurguladı.