'Fed faizi yüksek tutmak zorunda kalacak'

FT-Chicago Booth anketine katılanların üçte ikisinden fazlası enflasyonla mücadelenin "son aşamasını" tamamlamaya çalışan Fed'in bu yıl iki ya da daha az kesinti yapacağını düşünüyor. İlk kesintinin zamanlamasına ilişkin en popüler yanıt temmuz ve eylül ayları arasında bölündü.

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Bu, yatırımcıların ilk çeyrek puanlık indirimin haziran ya da temmuz ayında yapılmasıyla birlikte bu yıl üç indirim bekledikleri finansal piyasalarda beklenenden daha geç bir başlangıç. Fed'in çarşamba günü güncellenecek olan mevcut tahmini de 2024 yılında üç kesinti öngörüyor.

Chicago Booth anketi, yatırımcıların çarşamba günü faiz oranlarını 23 yılın en yüksek seviyesi olan %5,25 ile %5,5'te tutması beklenen Fed'in gevşemesine ilişkin bahisleri dizginlemek zorunda kalabileceğini gösteriyor.

"Fed gerçekten faizleri düşürmek istiyor. Tüm vücut dili faiz indirimiyle ilgili. Ancak veriler bunu yapmalarını zorlaştıracak" diyen Harvard Üniversitesi Ekonomisti Jason Furman, "Enflasyonun son kilometresinin oldukça inatçı olmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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Eski bir Fed yetkilisi olan ve şu anda Dreyfus and Mellon'da Baş Ekonomist olarak görev yapan Vincent Reinhart, siyasi takvimin faiz belirleyicilerini etkileyeceğini düşünüyor.

Ankete katılmayan Reinhart, "Veriler faiz indirimi için en uygun zamanın eylül olduğunu söylüyor, ancak siyaset haziran diyor. Seçimlere bu kadar yakın bir zamanda indirimlere başlamak istemezsiniz" dedi.