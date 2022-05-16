'Fed faizleri agresif şekilde yükseltecek'

Gelecek 2 toplantıda Fed'in faiz oranlarını 50'şer baz puan artıracağını öngören Mester, faiz artırım hızının eylül ayında yapılacak FOMC toplantısında tartışılabileceğini vurguladı.

"Eğer sonbahara kadar enflasyon gerilemez ise daha hızlı faiz artırımı olası" diye konuşan Mester, eylül toplantısının fiyatların artmakta mı düşmekte mi olduğunu, politikanın buna nasıl yanıt vermesi gerektiğini değerlendirme anı olacağını belirtti.

Fed'in şu anda enflasyona ilişkin pozitif işaretler gördüğünü ifade eden Mester, ancak enflasyonun tepe yaptığını söylemek için enflasyonun birkaç ay düştüğünü görmek gerektiğini söyledi.