'Fed faizleri daha uzun süre yüksek tutabilir'

ANZ Küresel Ekonomi Müdürü Brian Martin, ABD tarım dışı istihdamındaki artışın Fed'e yönelik beklentiler üzerinde büyük bir etkisi olduğunu ve tahvil piyasasının tepkisinin de bunun altını çizdiğini söyledi.

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"Veriler, FOMC'nin ABD enflasyonunda özellikle de konut dışı temel hizmetler bileşeninde son dönemde görülen iyileşmenin sürdürülebilir olduğundan emin olmasını zorlaştırıyor. Enflasyonun bu kısmı ücret eğilimleriyle yakından ilişkili ve buradaki ivme hızlanıyor" değerlendirmesini yapan Martin, verilerin ANZ'nin FOMC'nin faizleri piyasanın beklediğinden daha uzun süre yüksek tutması gerekeceği görüşünü doğruladığını ve bu hafta Fed konuşmacılarının tahvil piyasası için kritik olacağını vurguladı.