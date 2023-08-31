Fed, Goldman Sachs'ı uyardı

Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD Merkez Bankası, Goldman Sachs'ın finansal teknoloji şirketleriyle olan ortaklıklarına ilişkin risk ve uyum endişelerini dile getirdi.

Habere göre bankanın işlem bankacılığı işinin (TxB) bir bölümü bu yılın başlarında Fed tarafından yapılan uyarının ardından daha riskli fintech müşterileriyle sözleşme imzalamayı durdurdu.