'Fed haziranda faiz indirme yolunda'

Zentner, Bloomberg TV'ye verdiği demeçte, "Fed'in mayıs ayı gibi erken bir tarihte kesintiye gitmesi daha çok enflasyonla ilgili olacak. Bence bu kadar erken davranmaları için çıta çok yüksek. Ancak yine de hazirana kadar hazır olmalarını bekliyorum" dedi.

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Piyasanın bu yıl yaklaşık üç kesinti beklentisinin "Fed'in görüşüyle uyumlu" olduğuna inandığını söyleyen Zentner, "Dört kesinti bekliyoruz, aslında yılın dördüncü çeyreğinde kesintileri hızlandırmalarını bekliyoruz, çünkü o noktada enflasyon Fed'den daha hızlı düşüyor. Küresel merkez bankalarının ne zaman kesintiye gideceğinin zamanlamasının gerçekten bir sorun olacağını düşünmüyorum" diye konuştu.