'Fed hızlı hareket etmeli'

Allianz SE'nin Baş Ekonomi Danışmanı Mohamed El-Erian, Başkan Powell'ın fiyat artışlarının kısa vadeli olduğunu, Fed'in enflasyonun tanımlanmasını, anlatımının kontrolünü yeniden ele almak için hızlı hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Enflasyonun karakterinin geçici olabileceğini ancak Fed'in buna ilişkin yaptığı açıklamanın, anlatımın Fed tarihindekinin en kötüsü olduğunu savunan El-Erian, "Bu, bir politika hatasına yol açtı. Şimdi Fed'in bu haftadan başlayarak hızlı hareket etmesi ve enflasyon anlatımının kontrolünü ve kendi kredibilitesini geri kazanması gerekli. Aksi takdirde kendi kendini besleyen daha yüksek enflasyon bekleyişleri bir yönlendirici haline gelir" diye konuştu.

Uzun süreden bu yana, Fed'in enflasyonist riskleri küçümsemekte olduğunu savunmakta olan El-Erian, Fed'in önceki hataları konusunda şimdi dürüst olması halinde hala enflasyon problemini düzeltebileceğini söyledi. Politika yapıcılara piyasalara verdikleri likiditeyi azaltarak ayaklarını gazdan kaldırmaya başlamaları çağrısını tekrarlayan El-Erian, konut piyasası için desteğin de azaltılmasını istedi.

El-Erian, bunların yapılmaması halinde önümüzdeki birkaç ay içinde Fed'in "sert bir fren" yapmasının gerekeceğini ve bunun ekonomiyi resesyona sokma riski bulunduğunu da savundu. ABD'de enflasyonun tepe noktasını gördüğüne inanmadığını da belirten El-Erian, tüketici fiyatlarında artış hızının birkaç ay daha cari seviyelere yakın olmaya devam edeceğini öngördü.