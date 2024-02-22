'Fed ilk faiz indirimini haziranda yapabilir'

S&P Global, ABD'de GSYH'nın 2024 yılında %2,4 büyümesini beklediğini bildirdi.



S&P enflasyonun şu ana kadarki dengesiz dezenflasyon sürecine rağmen önümüzdeki aylarda muhtemelen daha da soğuyacağını belirtti.

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Kuruluş para politikası için 2024 yılı görünümünü değiştirmedi ve Fed'in haziran toplantısında politika faizini 25 baz puan düşürmesini ve yıl sonuna kadar toplam 75 baz puan indirim yapmasını beklediğini söyledi.