Kripto para piyasası 2023 yılında gösterdiği fiyat hareketi ile yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Geçen yılın son aylarında dip seviyeleri gören ve yatırımcısını tedirgin eden kripto paralar ocak ayı içerisinde büyük yükseliş gösterdi.

Son kripto para çöküşünün ardından yatırımcıların birçoğu piyasadan kaçarken, yeni görülen yükselişler karşısında bundan sonraki süreçte kripto paralarda artışın devam edip etmeyeceği büyük merak konusu oldu.

KRİPTO PARA YATIRIMCISI AYLARDIR FED’İ BEKLİYOR

Öte yandan bugün saat 22.00’de ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı açıklanacak. Fed aralık ayındaki toplantısında politika faizini 50 baz puan artırmıştı. Aradan geçen 2 aylık zaman dilimi içerisinde ise kripto para yatırımcıları Fed’in faiz kararını dört gözle bekliyordu. Kritik gelişme kripto para piyasasında yönü tayin edecek.

Bitay Araştırma Departmanı'ndan Alper Samet Yorak, Fed faiz kararının kripto para piyasasına etkisini, kripto paraların son dönemde gösterdiği sert yükselişin sebebini ve piyasada artışın devam edip etmeyeceğine yönelik beklentilerini Uzmanpara’ya anlattı. Yorak konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

FED FAİZ KARARI KRİPTO PARA PİYASASINI NASIL ETKİLER? FAİZ KARARI SONRASI PİYASADA BÜYÜK BİR YÜKSELİŞ BEKLENİYOR MU?

“ABD Merkez Bankası (Fed) ve Fed’in uyguladığı para politikası kripto para piyasasının yönünü tayin ederken, baz aldığı en büyük etken olarak karşımıza çıkıyor. Faizlerin indiği ve para tabanının genişlediği bir ortamda kripto paralar değer kazanmakta, bunun tersi olduğunda ise kripto paraların değeri düşmektedir.

'GÜÇLÜ SIKILAŞMA İLE PİYASA GERİLEDİ'

Nitekim son bir yıldır da bu döngü işliyor. Artan enflasyondan kaynaklı faiz artırım sürecine başlayan Fed, 2022 yılında faizleri 425 baz puan artırdı. Bu güçlü sıkılaşma da kripto para piyasası ve hisse senedi piyasasının geri çekilmesine sebep oldu. 2022 yılında sırasıyla önce 25, sonra 50 ve daha sonra 75 baz puan faiz artırımı gerçekleştiren Fed, aralık ayında faizi 50 puan artırarak artış hızını yavaşlatmaya başlamış ve daha da yavaşlayacağını taahhüt etmişti.

İŞTE KRİPTO PARALARDAKİ YÜKSELİŞİN EN BÜYÜK SEBEBİ

O günden bu yana olumsuz fiyatlamanın ve en kötünün geride kaldığını fiyatlayan kripto para piyasasında bir miktar da yükseliş yaşanıyor. Bunun en büyük sebebi bugünkü toplantıda Fed’den 25 baz puan faiz artırım beklenmesi. Faiz artırım hızının 25 baz puana inmesi ve mart ayında yapılacak bir sonraki toplantısında faizlerde değişiklik olmayabileceği beklentisi piyasaları iyimser kılıyor.

Nitekim piyasa da yılbaşından beri bunu fiyatlıyor. Özetle bugün 25 baz puanlık artış bekliyoruz ve karar açıklandığı ilk anda piyasalar yükseliş yaşayabilir. Ancak karardan 30 dakika sonra gerçekleşecek basın toplantısında Powell’ın ne mesajlar vereceği daha büyük önem taşıyor.

‘PİYASADA OYNAKLIK ARTABİLİR’

Mart ayındaki toplantı ile ilgili alınacak potansiyel sinyaller ile piyasada fiyatlanan “enflasyon düşüyor, Fed son çeyrekte faiz indirebilir” beklentisi Fed’in hoşuna gitmiyordur. Faiz artış hızının azaltılmasının bir gevşeme olmadığı ve “sıkı para politikası devam ediyor” mesajlarının verilmesini bekliyoruz. Bu açıdan bugün anlık olarak piyasanın volatilitesi (oynaklık) artış gösterebilir.

BITCOIN'DE YILBAŞINDAN BU YANA GETİRİ YÜZDE 40’I AŞTI. 2023 KRİPTO PARANIN YILI MI OLACAK? HANGİ KRİPTO PARALARDA GETİRİ DAHA FAZLA OLACAK?

Kripto para piyasası yılbaşından bu yana ralli yaşıyor. Bunun çeşitli nedenleri bulunuyor. En büyük sebepleri ise üç maddede sıralayabiliriz. ABD Merkez Bankası’nın aralık ayında faiz artırım hızında yavaşlamaya gitmesi ve ocak ayında da yavaşlama taahhüt etmesi, FTX davası hakkında çıkan paraların iade edilebileceğine yönelik açıklamalar (5 milyar dolar bulunması vs.) ve 2022 yılında negatif ayrışan kripto paralara dipten güçlü alımlar gelmeye başlaması.

‘YATIRIMCILARA KISA SÜREDE CİDDİ GETİRİ SAĞLADI’

Bu gelişmeler aralık ayının sonundan itibaren piyasalarda etkinlik yarattı ve kripto para piyasası kısa süre içerisinde yatırımcılarına ciddi getiri sağladı. 2021 ve 2022 yılları gibi fiyatlamaların hem olumlu hem de olumsuz anlamda sağlam temellerle oluşmadığı bir piyasa şartlarına kıyasla 2023’ün daha normal bir yıl olmasını ve 2022 yılındaki kayıpların bir miktarının telafi edilmesini bekliyoruz.

Piyasanın tamamından ziyade sektör ayrışması yaşanabilir ancak yıl içerisinde volatilite zaman zaman aşağı ve yukarı yönlü artabilir. Altyapısı, teknolojisi ve bilançosu güçlü projelerin hayatta kaldığı ve ilgi gördüğü bir piyasa dinamikleri bu yıl içerisinde etkili olabilir. Bununla birlikte sektör olarak yapay zeka temalı blok zinciri projelerinin öne çıkabileceğini yaklaşık 2 aydır öngörüyorduk ve bu dönemde nispeten %100’ün üzerinde getiri sağlayan yapay zeka projeleri de mevcut. Bununla birlikte çeşitli DeFi projeleri de öne çıkabilecek potansiyele sahip.

KRİPTO PARALARA YATIRIMCI İLGİSİ NE DURUMDA? SON DÖNEMDE SERT DÜŞÜŞTEN ETKİLENEN YATIRIMCILAR PİYASADAN ÇIKMIŞTI. ŞU ANDA PİYASAYA BİR YÖNELİM VAR MI?

2021 yılında 3.1 trilyon dolara kadar ulaşan kripto para piyasasının toplam büyüklüğü 2022 yılında fiyatların geri çekilmesi ve yaşanan şoklar ile 700 milyar dolar seviyesine kadar geri çekildi. Bu kayıp miktarın büyük kısmı değer kaybından kaynaklansa da 2022 yılında milyarlarca dolar değerinde sabit coin (stablecoin) itibari paraya çevrildi ve borsalardan yüklü miktarda çıkışlar gözlemlendi.

Gerçekleşen bu geri çekilmelerin en büyük sebepleri ise Fed faiz artırımları, Terra ve FTX krizleri olarak karşımıza çıkıyor.

‘BİR AYDA YÜZDE 40 DEĞER KAZANDI’

2023 yılı ise faiz artırımlarının etkilerini görmeye başladığımız bir yıl olacak gibi görünüyor. Nitekim birtakım beklentilerin olumluya dönmesi ile yılbaşından itibaren kripto paralara da alımların geldiğini, Bitcoin başta olmak üzere majör kripto paraların 1 ayda %40 değer kazandığını görüyoruz.

‘300 MİLYAR DOLAR ARTTI’

Rakamsal olarak baktığımız zaman da kripto para piyasasına bu dönemde girişler gözlemliyoruz. Günlük hacimler 15-20 milyar dolar seviyelerinden 50-55 milyar dolar seviyelerine gelmiş durumda. Ek olarak kripto para piyasasının toplam değeri ise 750 milyar dolar seviyelerinden 1 trilyon 50 milyar dolar seviyelerine ulaştı. Yani yaklaşık 300 milyar dolarlık bir artış söz konusu ve bunun bir kısmı piyasaya yeni para girişi olarak karşımıza çıkıyor. Yani yatırımcı tarafından ilginin tekrar artmaya başladığını söylemek mümkün.

Küresel görünüme bakıldığında enflasyonda zirve seviyenin geride kaldığı, talebin yavaşlamasıyla fiyatların artış hızının düşmeye başladığı bir yılı geride bırakıyoruz diyebiliriz. Yavaşlayan büyüme verileri ve düşüş eğilimindeki enflasyon nedeniyle Fed’in faiz artırımlarını frenlemeye başlaması yüksek bir ihtimal olarak önümüze çıkıyor. Şu günlerde FTX krizinin piyasadaki etkisini de geride bırakırken, 2022 yılında kapıldığı karamsarlıktan çıkmaya başlayan yatırımcıların, 2023 yılında kripto paraların yükselişini en çok spot alım yaparak desteklemiş gözüküyor. 2023 yılında küresel piyasalara göre daha iyi performans gösteren kripto paralar yatırımcıların tercihi oldu diyebiliriz.

BITCOIN, 23 BİN DOLAR SEVİYESİ CİVARINDA SIKIŞTI. DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ NELER, BITCOIN’İN İLK ETAPTA KIRMASI GEREKEN EN GÜÇLÜ SEVİYE NE?

Bitcoin, 2023 yılına girmesiyle birlikte güçlü bir başlangıç yaparak %45 artış gösterdi ve son 5 ayın zirvesini gördü. Ağustos 2021’den bu yana ise ilk kez art arda 4 haftalık yeşil mum kapanışı yaptı. Bu yükselişle birlikte FTX krizinin etkilerini geride bırakan Bitcoin, 22.000-23.000 dolar seviyelerinde 10 gündür hareketlilik gösteriyor. Yükseliş hareketine devam edip etmeyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Son 2 haftadır yükselen bir kanal içerisinde hareket ederken %4’lük bir geri çekilmeyle kanalın alt bandını kıran Bitcoin, 23.000 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Yükselişin devam edebilmesi için 23.200 dolar direncini kırması ve üzerinde kalıcılık sağlaması önemli olacaktır.

Ardından tekrar yükselen kanalın içine dahil olması için 24.350 dolar bir sonraki önemli direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Olası bir geri çekilmede ise 22.480 dolar seviyesinin destek olarak çalışması beklenebilir. Bu seviyeye tutunamaması halinde ise 21.550 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme görülebilir.”