Fed Nedir, Ne İşe Yarar? Fed'in Açılımı Ne Demektir?

1913 yılında federal reserve yasasının yürürlüğe girmesi Fed'in kurulmasında etkili olmuştur. Bu yasa ile birlikte Merkez Bankaları Sistemi, resmi olarak faaliyete geçmiştir. Amerikan doları üzerinden işlem yapan bankanın en önemli özelliği Dolar dağıtma yetkisine sahip olmasıdır. Önceki yıllarda Wall Street Borsasının düşüşünü engellemek adına faiz oranlarını düşüren banka, bu tür iktisadi müdahalelerle ekonomiye yön vermektedir.



Fed Nedir?



Fed, Amerika Birleşik Devletlerinin para politikalarını yönetmek ve üretici - tüketici dengesini sağlamak amacıyla kurulmuş bir bankadır. Birçok ekonomiste göre dünyanın en güçlü finans merkezlerinden biridir. Bunun nedeni Dolar'ın birçok ülkede en değerli döviz olması. Ancak son yıllarda birkaçı dışında tüm Avrupa Birliği ülkelerinin Euro kullanmaya başlaması, Dolar'ın ve Amerika Birleşik Devletlerinin ekonomik alandaki gücünü kaybetmesine neden olmuştur.



Fed'in ana binası Washington'da yer alan Eccies Building'tir. Bunun dışında Merkez Bankasının birçok eyalette şubeleri bulunmaktadır.



Fed Ne İşe Yarar?



Amerika, Çin Halk Cumhuriyeti ile birlikte dünyanın en güçlü ekonomilerinin başında geliyor. Bunda Merkez Bankaları Sisteminin uyguladığı para politikalarının payı oldukça yüksektir. Fed'in temel görevlerinden biri piyasaya para sunmaktır. Belli başlı dönemlerde piyasanın para ihtiyacını karşılayan Merkez Bankası, bu tür hamlelerle ticaret ve iç turizmin canlanmasını sağlar. Piyasaya nakit para girişi yaparak Borsadaki birçok hisse senedinin değer kazanmasına etki eder. Bu da hem doğrudan hem de dolaylı olarak piyasalara olumlu yansır.



Fed, sadece piyasaları değil bankalar arası faaliyetleri de düzenler. Amerika'nın çeşitli eyaletlerinde yer alan birçok banka, Fed'den dar zamanı kredi alır. Bankalara bu kredilerin verilmesi, Amerika'da yaşayanların alım gücünü de olumlu etkiler. Para sirkülasyon ile birlikte tarım ürünleri başta olmak üzere birçok ürünün fiyatlarında indirime gidilir.



Fed'in diğer görevleri arasında şunlar sıralanabilir.



Orta ve uzun vadeli ekonomik planlar yapmak.



Bu planları Beyaz Saray'a sunmak.



Beyaz Saray tarafından onaylanan yaptırımları ve uygulamaları hayata geçirmek.



Fed'in Açılımı Ne Demektir?



Fed'in açılımı Federal Reserve'dır. Federal Amerika'ya bağlı tüm eyaletlerin paraları bu merkezde toplanıp işlem gördüğü için bankaya bu isim verilmiştir.