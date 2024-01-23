'Fed önümüzdeki aylarda faiz indirmeli'

Bloomberg TV'de katıldığı programda Fed'in başında olsaydı neleri farklı yapacağı sorulan Gooss, "Niceliksel sıkılaştırmayı durdururdum. Şu anda niceliksel sıkılaştırmaya devam etmek doğru bir felsefe ve politika değil" yanıtını verdi.

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Fed'in önümüzdeki 6-12 ay içinde faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini de savunan Gross, "Reel faiz oranları tek kelimeyle çok yüksek" dedi.

Gross, "ekonominin önemli bir durgunluğa girmemesi" için uzun vadeli tahvil getirilerinin yaklaşık %1 ile %1,5'e düştüğünü görmek istediğini söyledi.

Gross hisse senetlerinin reel getiri seviyesine göre çok pahalı olduğu da dahil olmak üzere önceki çağrılarından bazılarını yineledi.