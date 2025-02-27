'Fed politika değişikliğine uyum sağlayabilir'

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Trump yönetimi tarafından yapılan her türlü politika değişikliklerine uyum sağlayacağını, ancak bu değişikliklerin enflasyonu nasıl etkilediğini Amerikan ekonomisini etkileyen diğer faktörlerden ayırmak için mücadele edeceğini söyledi.

Haberin Devamı

Goolsbee, AFP'ye verdiği mülakatta, "Fed'in görevi koşullar ne olursa olsun onları izlemek ve onlara uyum sağlamaktır" dedi ve bağımsız ABD Merkez Bankası'nın enflasyon konusunda "çok ilerleme" kaydettiğini ve hala uzun vadeli hedefi olan yüzde 2'yi tutturma yolunda olduğunu sözlerine ekledi.

Ancak Goolsbee, enflasyonun yeniden yükselmesi halinde Fed'in "enflasyonun hangi kısımlarının ekonominin potansiyel olarak aşırı ısındığının göstergesi olduğunu, hangilerine çok dikkat etmesi gerektiğini ve hangilerinin geçici tedarik zinciri türünden faktörler olduğunu" birbirinden ayırmaya çalışması gerekeceğini ifade etti.