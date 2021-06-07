'Fed politikaları doları zayıflatır'

UBS Global Wealth Management, Fed'in gevşek para politikasını devam ettirmesi halinde ABD Doları'nın önümüzdeki aylarda da zayıflamaya devam edeceğini öngördü.

Fed'in Haziran ayı FOMC toplantısında tahvil alımını azaltarak para politikasını erken sıkılaştırma riskini almak yerine ihtiyatlı hareket etmeyi ve beklemeyi seçeceğini öngören UBS analistleri yaptıkları değerlendirmede, ABD Doları'nın yılın son çeyreğinde veya 2022 yılı başlarında toparlanabileceğini öngördüklerini ifade ettiler.

Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam rakamının beklentileri karşılayamadığına işaret eden UBS analistleri, istihdamda hedeflerin yakalanmadığı ortamda Fed'in tahvil alımlarını Aralık ayında azaltacağını öngördüler.

UBS analistleri yıl sonu için EURUSD hedefini 1,25 ve GBPUSD hedefini 1,49 olarak ortaya koydular.