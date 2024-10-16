'Fed politikası hala kısıtlayıcı'

Daly, “Benim düşünceme göre refleks olarak beklenenden daha güçlü bir büyüme var, beklenenden daha güçlü bir istihdam var, enflasyon gözardı edilmeli’ diyemezsiniz” dedi.

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Daly, para politikası nötr seviyeye dönmeden önce merkez bankasının önünde hala birkaç faiz indirimi olduğuna inanıyor.

New York Üniversitesi Stern İşletme Okulu'nda konuşan Daly, Fed fonları oranı için “Gerçek şu ki, muhtemelen yerleşeceği yerden çok uzaktayız. Nominal nötr faiz oranı pandemi öncesinden bu yana yükseldi, ancak kesin seviyeyi tam olarak tahmin etmek zor. Şimdi muhtemelen 3 derseniz, bence bu inanmak için tamamen makul bir yol” dedi.

Daly, merkez bankalarının işletmelerle yaptığı temasların, şirketlerin fiyatları artırmaya devam etme niyetinde olmadığı görüşünü desteklediğini savunurken, “İşletmeler bize ülke genelinde fiyatları yükseltmenin zor olduğunu, müşterilerin değer aradığını söylüyorlar” dedi.

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Daly, çalışanların geçmişteki uzun büyüme dönemlerinde olduğu gibi, daha fazla insanı iş gücüne çeken ve kazanç farklarını daraltan güçlü bir iş gücü piyasasından faydalandığını söyledi. Daly, "Mevcut genişlememizde de aynı kalıplardan bazılarının ortaya çıktığını gördük. Asal yaştaki işçilerin iş gücüne katılımı yeni zirvelere ulaştı" ifadelerini kullandı.