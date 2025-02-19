'Fed politikası kısıtlayıcı olmalı'

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, %2 enflasyona doğru inişli çıkışlı ve bazen fark edilemeyen ilerleme konusunda cesaret kırıcı bir neden olmasa da, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ilerleme daha görünür hale gelene kadar kısa vadeli borçlanma maliyetlerini olduğu gibi tutması gerektiğini söyledi.

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Daly, "Politika, enflasyonda gerçekten ilerleme kaydetmeye devam ettiğimizi görene kadar kısıtlayıcı kalmalı." dedi. Bölgesel Fed Başkanı, "Ekonomi ve iş gücü piyasasının sağlam olmasıyla birlikte bir sonraki ayarlamayı yapmadan önce benim kanaatime göre dikkatli olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Daly, enflasyonda yeterli aşağı yönlü baskı olduğundan emin olduğuna işaret etti.