Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara'Fed politikası kısıtlayıcı olmalı'
HaberlerUzmanpara'Fed politikası kısıtlayıcı olmalı'

'Fed politikası kısıtlayıcı olmalı'

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, "Politika, enflasyonda gerçekten ilerleme kaydetmeye devam ettiğimizi görene kadar kısıtlayıcı kalmalı" dedi.

19.02.2025 - 09:47 | | Foreks Haber
'Fed politikası kısıtlayıcı olmalı'

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, %2 enflasyona doğru inişli çıkışlı ve bazen fark edilemeyen ilerleme konusunda cesaret kırıcı bir neden olmasa da, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ilerleme daha görünür hale gelene kadar kısa vadeli borçlanma maliyetlerini olduğu gibi tutması gerektiğini söyledi.

Haberin Devamı

Daly, "Politika, enflasyonda gerçekten ilerleme kaydetmeye devam ettiğimizi görene kadar kısıtlayıcı kalmalı." dedi. Bölgesel Fed Başkanı, "Ekonomi ve iş gücü piyasasının sağlam olmasıyla birlikte bir sonraki ayarlamayı yapmadan önce benim kanaatime göre dikkatli olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Daly, enflasyonda yeterli aşağı yönlü baskı olduğundan emin olduğuna işaret etti.

Real Madrid, Juventus, Dortmund... Şampiyonlar Ligi’nde İlk Maçların Kazananları, Rövanşların Da Favorileri! İşte Misli’de Günün En Çok Oynanan Maçları

Real Madrid, Juventus, Dortmund... Şampiyonlar Ligi’nde İlk Maçların Kazananları, Rövanşların Da Favorileri! İşte Misli’de Günün En Çok Oynanan Maçları

SON DAKİKA! İstanbul’da 1 ilçede okullar tatil edildi

SON DAKİKA! İstanbul’da 1 ilçede okullar tatil edildi