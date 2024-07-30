'Fed sabırlı olmayı tercih edecek'

ABD'de temel PCE enflasyonunun 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %3,1 ile üst üste üçüncü çeyrekte de aynı seviyede kaldığını tahmin eden ekonomistler, göstergenin 2021 zirvesinden 1,6 puan daha düşük olmasına rağmen, “olumlu Mayıs ve Haziran enflasyon verileri dikkate alındığında bile ilerlemenin şimdilik durduğunu” vurguladı.

Haberin Devamı

Piyasaların fiyatladığı gibi, Aralık ayında bir ilk faiz indiriminin Eylül ayından daha olası olduğunu düşünen BofA ekonomistleri, “İyileşme olmaması, Fed'in harekete geçmek yerine sabırlı olmayı tercih etmesini sağlayacaktır” değerlendirmesini yaptı.