'Fed sıkılaştırmaya eylülde ara verebilir'

Mayıs ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarını değerlendiren BofA stratejistleri "Eğer finansal şartlar kötüleşir ise Fed'in eylül ayında sıkılaştırmayı durdurması, gösterge faizini yüzde 1,75-2 aralığında bırakması büyük olasılık" ifadelerini kullandı.

Yapılan değerlendirmede "Fed'in iletişimlerinde hafif ancak dikkat çeken bir değişiklik gördük. Bazı Fed yetkilileri zorlu makro ortama değinerek faiz yüzde 2'ye ulaştığında artırımları durdurma seçeneğine işaret ediyor" ifadeleri yer aldı.