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08.03.2021 - 13:02 | | Foreks

'Fed tahvil alımını azaltmayacak'

Commerzbank, ABD'nin ekonomik görünümündeki iyileşmeye rağmen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alım programını 2022 ortasına kadar küçültmesinin beklenmediğini bildirdi.

'Fed tahvil alımını azaltmayacak'
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Senato'nun onay verdiği yeni mali paketin ABD ekonomisini büyüteceğini, ancak Fed politika yapıcılarının istihdamın hala pandemi öncesinin 9 milyon altında olduğu ortamda ekonomide aşırı ısınma riskini almaya istekli göründüklerini belirten Commerzbank'tan, "Fed'in reaksiyon fonksiyonu değişmedi. Ayağını gazdan çekmek için ekonominin aşırı ısınmasını, en azından toplumun dezavantajlı gruplarının iyileşen ekonomik durum içinde yer aldıklarını görmek istiyor" açıklaması yapıldı.

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