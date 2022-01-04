Fed tahvilleri azaltmayı değerlendiriyor

Fed yetkilileri tahvil alımlarını daha hızlı bir şekilde azaltma kararı alınan aralık ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında tahvil alımları sona erdirildikten sonra eldeki tahvil pozisyonlarının ne olacağını da konuşmaya başladı. Bazı Fed üyeleri eldeki varlıkların, varlık alım programlarından daha kısa zamanda ve daha hızlı şekilde azaltılmaya başlanmasını savundu.

The Wall Street Journal'ın haberine göre piyasa katılımcıları arasında ekim ayında New York Fed tarafından yapılan bir anket, Fed'in elindeki hazine kağıdı ve mortgage destekli menkul kıymetlerin 2024'ten önce azaltılmasının beklenmediğini ortaya koymuştu.

Fed, hazine kağıdı ve mortgage destekli menkul kıymet alım programını mart ve nisan aylarında başlatmıştı. Fed bugüne kadar 1,5 trilyon dolar tutarında hazine kağıdı satın aldı.