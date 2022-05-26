Fed tutanakları yayınlandı

FOMC'nin 3-4 Mayıs'ta yaptığı toplantının tutanakları Fed üyelerinin gelecek 2 toplantıda faizin 50'şer baz puan artırılmasının gerekli olduğunu düşündüklerini gösterdi.

Tutanaklar Fed yetkililerinin faizleri yüksek enflasyon ile mücadele ederken ekonomik büyümeyi bilinçli şekilde yavaşlatmaya yetecek seviyelere çıkarma olasılığını tartıştıklarını ortaya koydu.

Tutanaklarda "Katılımcıların tümü ABD ekonomisinin çok güçlü olduğu, iş gücü piyasasının aşırı şekilde sıkı olduğu ve enflasyonun çok yüksek olduğu konularında anlaştı. Üyeler ayrıca sınırlayıcı bir politika duruşunun uygun olabileceğini not ettik" ifadeleri yer aldı.

FOMC katılımcılarının bir kısmının verilerin enflasyonun artık daha kötüye gitmeyebileceğine işaret etmeye başladıklarını dile getirdiklerine işaret eden tutanaklarda, ancak bu üyelerin de "enflasyonun tepe yaptığına güvenmek için çok erken" olduğu görüşüne destek verdikleri belirtildi.