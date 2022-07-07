Fed tutanakları yayınlandı

Fed'in 14-15 Haziran toplantısına ilişkin yayınladığı tutanaklarda katılımcıların enflasyon görünümünün kötüleştiğini değerlendirerek faiz artırım hızının yükseltilmesine ihtiyaç olduğu kararına vardıkları belirtildi. Tutanaklar FOMC katılımcılarının temmuz toplantısında 50 veya 75 baz puanlık artırımın uygun olacağını değerlendirdiklerini de ortaya koydu.

Tutanaklarda "Katılımcıların çoğu eğer Fed'in kararlılığı kamuoyu tarafından sorgulanır ise yüksek enflasyonun kemikleşmesi yönünde ciddi risk bulunduğunu değerlendirdi" ifadeleri yer aldı.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin yeni toplantısı 26-27 Temmuz tarihlerinde yapılacak.