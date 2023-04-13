Fed toplantı tutanakları yayınlandı

ABD'de Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 21-22 Mart tarihinde yaptığı toplantının yayınlanan tutanakları bazı Fed üyelerinin faiz artırımlarının mart ayında durdurulmasını değerlendirdiklerini gösterdi.

Tutanaklarda, "Birçok katılımcı bu toplantıda finans sektöründeki gelişmelerin kredileri ve ekonominin patikasını nasıl etkileyeceğini değerlendirmek için faizleri değiştirmemenin uygun olup olmayacağını değerlendirdiklerin not etti. Bununla birlikte bu katılımcılar bankacılık sektöründeki şartları yatıştırmak için atılan adımları ve düşük kısa vadeli riskleri not ederek sonunda faiz artırımının uygun olduğuna karar verdi" denildi.

Bu Fed üyelerinin ABD politika yapıcıları ve Fed tarafından atılan adımların bankacılık sektöründe şartları yatıştırdığını ve ekonomik aktiviteye, enflasyona yönelik kısa vadeli riskleri azalttığını belirttikleri de tutanaklarda yer aldı.

Tutanaklarda, "Enflasyon Komite'nin yüzde 2 olan uzun vadeli hedefinin oldukça üzerinde olmaya devam etti ve Fed yetkilileri enflasyona ilişkin son verinin enflasyon baskılarının yüzde 2 hedefine dönmek için yeterli hızda azalmakta olduğuna dair birkaç işaret sağladığı sonucuna vardı" ifadeleri de kullanıldı.

FOMC tutanakları, Komite'nin Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın batmalarının beklenmedik şekilde tartışmaları karmaşıklaştırdığını ancak sonunda faiz artırımı yönünde ilerlenmesine karar verildiığini ortaya koydu.

Tutanaklarda bazı katılımcıların bankacılık sektöründeki son gelişmelerin yaşanmaması halinde 50 baz puan faiz artırımını değerlendirdikleri de yer aldı.