Fed toplantı tutanakları yayınlandı

Tutanaklara göre bazı üyeler daha fazla faiz artışının gerekli olduğunu görürken, diğer üyeler ekonomik büyümede yavaşlamanın para politikasında daha fazla sıkılaştırmaya ihtiyacı ortadan kaldırdığını savundu.

FOMC'nin federal fonlama faizini 25 baz puan artırma kararı aldığı toplantının tutanakları atılacak bir sonraki adım konusunda fikir ayrılıklarını ortaya koldu ve daha az agresif politika izlenmesi eğilimini işaret etti. Federal Açık Piyasa Komitesi yaptığı oylamada toplantı sonrası açıklamalarında yer alan "ek politika sıkılaştırması uygun olabilir" ifadesinin kaldırmasına oybirliğiyle karar verdi.

Tutanaklarda, "Katılımcılar genel olarak daha ne kadar fazla politika sıkılaştırmanın uygun olabileceği konusunda belirsizliği ifade etti. Birçok katılımcı bu toplantıdan sonra seçenekli olmanın önemine odaklandı" ifadesi yer aldı.

FOMC tutanakları toplantıda esas olarak tartışma iki senaryoya indirgendiğini de gösterdi. Bazı üyeler enflasyonun düşürülmesinde ilerlemenin "kabul edilemez derecede yavaş" olduğunu ve daha fazla faiz artışının gerekeceğini savunurken, birkaç üye ise ekonomik büyümede yavaşlama olduğuna işaret ederek "Bu toplantıdan sonra daha fazla politika sıkılaştırmanın gerekli olmayabileceğini" ifade etti.