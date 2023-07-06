Fed toplantı tutanakları yayınlandı

Fed Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) haziranda gerçekleştirdiği toplantının tutanaklarında katılımcıların neredeyse tamamının faizin sabit tutulmasını ve faizlerin daha fazla artırılmasına ihtiyaç olup olmayacağını değerlendirmek için uygun bulduklarını gösterdi.

Bununla birlikte üyelerin büyük kısmı para politikasının er ya da geç daha fazla sıkılaştırılmasını beklediklerini de ifade etti.

Toplantı tutanaklarına göre haziran toplantısında bazı katılımcılar enflasyonda gerileme sürecinin yavaşladığını savunarak bir faiz artırımı ile daha ilerlemek isteseler de, "hemen hemen tüm katılımcılar" mevcut olan yüzde 5-5,25'lik federal fon faizinin korunmasının uygun veya kabul edilebilir olduğunu değerlendirdi.

Tutanaklarda, "Katılımcıların çoğu hedef aralığının bu toplantıda değişmeden bırakılmasının ekonominin enflasyonu yüzde 2 olan hedefine döndürme konusunda ilerlemesini değerlendirmek için daha fazla zaman sağlayacağını" belirtti.

Haziran toplantısının ardından yayınlanan projeksiyonlar, 18 yetkiliden 16'sının yıl sonuna kadar politika faiz oranının en az çeyrek puan daha yükselmesi gerektiğini öngörmekte olduğunu gösterdi.