Fed toplantı tutanakları yayınlandı

Fed yetkilileri 31-Ekim-1 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen FOMC toplantısında faiz oranlarını artırma konusunda temkinli bir yaklaşım sergileyebileceklerini ve ancak gelen bilgilerin enflasyonu düşürme konusunda yeterli ilerleme kaydedilmediğini göstermesi halinde faiz oranlarını yükseltmeleri gerekeceği konusunda mutabık kaldı.

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Tüm katılımcılar Komite'nin dikkatli bir şekilde ilerleyebilecek bir konumda olduğu konusunda hemfikir olduklarını ortaya koyan tutanaklarda, "Katılımcılar, gelen bilgilerin Komite'nin enflasyon hedefine yönelik ilerlemenin yetersiz olduğunu göstermesi halinde para politikasının daha da sıkılaştırılmasının uygun olacağını kaydetti" denildi.

Tutanaklarda, "Katılımcılar uzun vadeli getirilerdeki artışa bağlı olarak son aylarda finansal koşullardaki önemli sıkılaşma hakkında yorumda bulundu" ifadeleri yer alırken, enflasyonun Fed hedefinin "oldukça üzerinde kalmaya devam ettiği" ve muhtemelen Fed politikasının "enflasyon açıkça sürdürülebilir bir şekilde düşene kadar bir süre daha kısıtlayıcı bir duruşta kalması" gerektiği değerlendirmesi yapıldı.

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Daha fazla faiz artırımı ihtiyacını koşullara bağlayan ve mevcut politika faizinin ne kadar süre korunması gerekebileceğine daha fazla odaklanan tutanaklar, Fed'in politika diyaloğunda önemli bir değişime işaret etti.

Tutanaklarda, "Katılımcılar toplam arz ve talebin daha iyi dengeye gelmeye devam ettiğini söyledi. Verilerin dezenflasyonun ne ölçüde sürdüğünün açığa kavuşmasına önümüzdeki aylarda yardımcı olacaklarını öngördü" ifadeleri de yer aldı.