Fed toplantı tutanakları yayınlandı

Fed'in aralık ayında gerçekleştirdiği toplantısının tutanakları dün yayınlandı. Fed yetkilileri geçen ay faiz oranlarını sabit tutmaya karar verdiklerinde muhtemelen faiz oranlarını yükseltmeyi bitirdiklerini düşündü, ancak toplantı tutanakları faiz oranlarını ne zaman düşürmeye başlayacakları konusunda anlamlı bir tartışma göstermedi.

Haberin Devamı

Yayınlanan tutanaklara göre neredeyse tüm yetkililer politika faizlerinin bu yıl düşürüleceğini öngörürken, 12-13 Aralık'taki toplantılarında daha yüksek faiz olasılığını masada tuttu.

Tutanaklarda, "Ekonominin hedef faiz oranında daha fazla artışı uygun kılacak şekilde gelişmesi mümkündü" denildi.

Tutanaklar, yetkililerin faiz indirimi olasılığını nasıl gördüklerine ışık tutacak çok az şey sundu. Katılımcılar beklenenden daha yüksek enflasyon risklerinin geçen yılın sonlarında azaldığını düşünürken, tutanaklara göre bazı yetkililer politika faizinin ne kadar süreyle kısıtlayıcı bir seviyede kalması gerektiği konusundaki belirsizliğin altını çizdi.

Tutanaklara göre bu yetkililerden bazıları "aşırı kısıtlayıcı bir duruşla ilişkilendirilebilecek" beklenenden daha zayıf ekonomik faaliyet konusunda uyarıda bulundu.