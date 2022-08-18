Fed tutanakları yayınlandı

Tutanaklar bazı ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin enflasyonun kontrol altına alınması için faizlerin "bir süre için yeterli şekilde sınırlayıcı bir seviyede" kalması gerektiğini ifade ettiklerini de gösterdi.

Katılımcılar enflasyonun ortadan kaybolmasının öngörülenden daha uzun zaman alacağını belirtirken, toplam talepte merkez bankası tarafından oluşturulan yavaşlamaların "enflasyon baskılarını azaltmakta önemli bir rol" oynayacağını vurguladı.

FOMC tutanakları Fed yetkililerinin 20-21 Eylül toplantısında 50 veya 75 baz puan mı faiz artırılacağı konusunda niyetlerine ilişkin açık bir görünüm ortaya koymadı, ancak kararı enflasyon ve ekonominin davranışlarının yönlendireceğini gösterdi.