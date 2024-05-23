Fed tutanakları yayınlandı

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) dün yayınlanan 30 Nisan-1 Mayıs politika toplantısı tutanakları, politika yapıcıların faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağı konusunda endişeli olduklarını gösterdi.

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Toplantı, enflasyonun yetkililerin 2024 yılına girerken beklediğinden daha inatçı olduğunu gösteren bir dizi verinin ardından gerçekleşti. Fed, %2'lik bir enflasyon oranı hedefliyor ve tüm göstergeler fiyat artışlarının bu hedefin oldukça üzerinde seyrettiğini gösteriyor.

Tutanaklarda, "Katılımcılar, enflasyonun geçtiğimiz yıl boyunca düşmesine rağmen, son aylarda Komite'nin yüzde 2'lik hedefine doğru daha fazla ilerleme kaydedilmediğini gözlemlemişlerdir. Son aylık veriler hem mal hem de hizmet fiyat enflasyonu bileşenlerinde önemli artışlar olduğunu göstermiştir" ifadeleri yer aldı.

Tutanaklar ayrıca "çeşitli katılımcıların, enflasyona yönelik risklerin böyle bir eylemin uygun olacağı şekilde gerçekleşmesi halinde politikayı daha da sıkılaştırma istekliliğinden bahsettiklerini" gösterdi.

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FOMC toplantıda oy birliğiyle gösterge niteliğindeki kısa vadeli borçlanma faiz oranını Temmuz 2023'ten bu yana bulunduğu 23 yılın en yüksek seviyesi olan %5,25-%5,5 aralığında tutma kararı aldı.

Tutanaklarda, "Katılımcılar, bu toplantıda federal fon oranı için mevcut hedef aralığının korunmasının, güçlü ekonomik büyümenin devam ettiğini gösteren toplantılar arası veriler tarafından desteklendiğini değerlendirdi" denildi.

Toplantıya katılan Fed yetkilileri, özellikle jeopolitik olaylardan kaynaklanan enflasyona yönelik bazı yukarı yönlü risklere dikkat çekmiş ve enflasyonun tüketiciler, özellikle de ücret skalasının alt ucunda yer alanlar üzerinde yarattığı baskıya da dikkat çekti. Bazı katılımcılar enflasyondaki yılbaşı artışının mevsimsel bozulmalardan kaynaklanabileceğini söylerken, diğerleri hareketlerin "geniş tabanlı" doğasının "aşırı iskonto edilmemesi" gerektiği anlamına geldiğini savundu.

Komite üyeleri ayrıca, enflasyon baskıları sürerken tüketicilerin geçimlerini sağlamak için daha riskli finansman biçimlerine başvurmasından duydukları endişeyi de dile getirdi.

Tutanaklarda, "Birçok katılımcı, düşük ve orta gelirli hanehalklarının mali durumlarının giderek daha fazla baskı altına girdiğine dair işaretlere dikkat çekmiş ve bunu tüketim görünümü için aşağı yönlü bir risk olarak görmüştür. Katılımcılar kredi kartı ve şimdi al sonra öde hizmetlerinin kullanımındaki artışa ve bazı tüketici kredisi türlerinde artan temerrüt oranlarına dikkat çekmişlerdir" denildi.

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Yetkililer, bu yıl bir miktar yavaşlama beklemelerine rağmen büyüme beklentileri konusunda büyük ölçüde iyimserdi. Ayrıca enflasyonun nihai olarak %2'lik hedefe dönmesini beklediklerini ancak bunun ne kadar süreceği ve yüksek faizlerin bu süreç üzerinde ne kadar etkisi olduğu konusunda belirsizliklerin arttığını belirtti.