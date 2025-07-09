Fed tutanaklarında faiz indirimi sinyali aranacak

Saat 21.00'de yayınlanacak tutanaklar, yetkililerin faiz oranlarını %4,25-%4,50 olarak sabit tuttuğu ve yıl sonuna kadar iki kesinti sinyali verdiği Fed'in 17-18 Haziran politika toplantısını kapsıyor.

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Yatırımcılar tutanaklarda Fed'in bekle ve gör aşamasının sona erdiğine dair ipuçlarını arayacaklar. ABD'de çekirdek enflasyon dört ay üst üste beklentilerin altında kaldı. Fed'den birkaç yetkili, Temmuz ayında bir indirimin masada olabileceğini belirtti. Ancak Haziran ayındaki güçlü istihdam raporu muhtemelen bu seçeneği ortadan kaldırdı.

Yatırımcılar şu anda Fed yetkililerinin Temmuz ayındaki toplantıda faiz oranlarını sabit tutma olasılığının %95, Eylül toplantısında ise faiz oranlarını düşürme olasılığının %63 olduğunu fiyatlıyor.

Citi analistlerine göre tutanaklar ayrıca Haziran toplantısının ardından Powell'ın basın toplantısından daha ılımlı okunabilir. Powell, toplantı sırasında tarafsız bir dil kullandı ve Fed'in ikili yetkisinin (fiyat istikrarını ve maksimum istihdamı korumak) her iki tarafı için de devam eden riskleri vurguladı.

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Tutanaklar ayrıca komite içindeki büyüyen bölünmeyi de ortaya çıkarabilir. En son nokta grafiği net bir bölünmeyi ortaya koydu. Bazı politika yapıcılar bu yıl iki kesinti öngörürken diğerleri hiç kesinti öngörmüyor.

Morgan Stanley analistleri, bu ayrışmayı neyin yönlendirdiğine dair ipuçları arayacaklarını söylüyor. Daha şahin üyeler, daha yüksek bir işsizlik oranı beklediklerini veya tarifelerin ve diğer mali politikaların enflasyon üzerindeki etkisini değerlendirmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyduklarını belirtebilir.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack gibi şahin seslerin, faiz oranlarının uzun bir süre yüksek kalması gerektiğini öne süren söylemleri, muhtemelen tutanaklara yansıyacak. Ancak bu görüşler uç değerler olarak sunulabilir. Citi analistleri metnin, çoğu yetkilinin faiz oranlarının yıl sonundan önce başlayacağını ve Eylül toplantısının en olası dönüm noktası olacağını gördüğünü teyit etmesini bekliyor.