Fed üyesinden enflasyon açıklaması

CNBC'ye röportaj veren Kugler, Fed'in ekonominin 2025'te ne sunacağı konusunda çok fazla belirsizlikle karşı karşıya olduğunu ve gelen ekonomik verilerin para politikasının gidişatını yönlendirmesine izin vereceğini belirtti.

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Kugler, enflasyonla ilgili yaptığı değerlendirmede, "2024'ün ilk çeyreğinde bir artış olduğunu gördük ve şimdi tekrar bir artış görüyoruz. Bunun gerçekten sadece bir seferlik artış olduğundan ve daha kalıcı bir şey olmadığından emin olmak istiyoruz." dedi.

Fed yetkilisi, "Artık zamanımızı ayırıp, yavaşlayabileceğimiz ve faiz indirimlerinde daha kademeli olabileceğimiz görüşündeyiz; yapışkan enflasyon baskılarının tekrar hafiflemeye başlayıp başlamadığını görmek için verileri izliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Kugler, dayanıklı bir iş piyasasının ivme kaybetmeye başlaması durumunda, para politikasında "farklı bir yönde hareket etmeye hazır olacaklarını" da sözlerine ekledi.