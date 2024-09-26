Fed üyesinden faiz indirimi öngörüsü

Kugler, Fed'in daha fazla zayıflatmak istemediği, dayanıklı ancak yavaşlayan bir ABD ekonomisi öngörüyor.

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Kugler, "Gelecekteki eylemler, enflasyon, istihdam ve ekonomik faaliyet hakkında alacağımız verilere bağlı olacak; Ancak koşullar şu ana kadar katedilen yönde gelişmeye devam ederse, o zaman ek kesintiler uygun olacaktır" dedi.

Fed üyesi, FOMC'nin 18 Eylül'de federal fon hedefini 50 baz puan düşürerek %4,75 ile %5,0 aralığına çekme kararını güçlü bir şekilde desteklediğini söyledi.