Fed üyesinden faiz indirimi yorumu

ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, Fed'in enflasyonla mücadelede görevin tamamlandığını ilan etmesi için henüz çok erken olduğunu söyledi.

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Bowman, Fed'in geçen çarşamba günü faiz oranlarını yarım puan düşürme hamlesine karşı tek muhalif oyu kullandı ve bunun yerine çeyrek puanlık bir kesintiyi tercih ettiğini açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) diğer 11 üyesi karar lehine oy kullandı.

Bowman kararla ilgili yaptığı değerlendirmede para politikasını gevşetmeye başlamanın zamanının geldiğini kabul ettiğini, ancak daha küçük bir orandan başlamayı tercih ettiğini söyledi.

Bowman, "Komitenin daha büyük politika eyleminin fiyat istikrarı görevimizde erken bir zafer ilanı olarak yorumlanma riskini görüyorum" dedi.

Fed yetkilisi, "Enflasyon hedefimize henüz ulaşamadık. Daha tarafsız bir politika duruşuna doğru ölçülü bir hızda hareket etmenin daha fazla ilerleme sağlayacağına inanıyorum. Bu yaklaşım ayrıca gereksiz yere talebi körüklemekten de kaçınacaktır" şeklinde görüş belirtti.