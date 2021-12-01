Fed varlık alımlarını tartışacak

Fed Başkanı Jerome Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) aralık ayı toplantısında varlık alımlarının azaltılmasına hız verilmesini tartışmalarını beklediğini söyledi.

Senato Bankacılık Komitesi'nde konuşan Powell, Fed'in varlık alımlarını öngörülenden "birkaç ay daha yakın zamanda" bitirebileceğini vurguladı.

Powell, "Gelinen noktada ekonomi çok güçlü, enflasyonist baskılar yüksek, iş gücü piyasasında hızlı bir iyileşme var ve harcamalar güçlü. Fed'in ekonominin güçlenmesini ve yüksek enflasyon oranını temel alarak büyük ölçekli tahvil alımlarına daha çabuk şekilde son vermesi uygun olur" diye konuştu.

Fed Başkanı, Senato Bankacılık Komitesi'ndeki konuşmasında ayrıca, ABD'de cari yüksek enflasyon oranının doğasını tanımlamak için artık "geçici" ifadesini kullanmayacağını da belirtti. Powell, "Bu kelimeyi emekliye ayırmak için muhtemelen iyi bir zaman" dedi.

Fed Başkanı Powell'ın 2018 yılı sonundan bu yana yaptığı en şahin açıklamalar sonrası ABD doları önde gelen para birimleri karşısında değer kazandı.

Powell'ın Fed'in enflasyon hedefine ulaştığını ortaya koyan bu açıklamaları sonrası yatırımcılar, iş gücü piyasasında hızlı iyileşmenin devam etmesiyle birlikte Fed'in varlık alımlarını sona erdikten sonra faiz artırımına yöneleceğini fiyatlamaya başladılar.

CME FedWatch'a göre Haziran 2022'de bir faiz artırımını fiyatların oranı yüzde 72,5 oldu.