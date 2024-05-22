Fed yetkililerinden faiz mesajı

Atlanta Fed konferansında konuşan ve emekli olmadan önce Haziran ayında son ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına katılacak olan Mester, "Düşüyor gibi görünen birkaç aylık enflasyon verisi daha görmem gerekiyor" dedi.

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Boston Fed Başkanı Susan Collins aynı etkinlikte yaptığı konuşmada "Sabrın gerçekten önemli olduğu bir dönemdeyiz. Verilerin çok karışık olduğunu düşünüyorum ve bu daha önce düşündüğümden daha uzun sürecek" ifadelerini kullandı.

Mevcut politikanın gelecekte ekonomi üzerinde daha fazla baskı yaratabileceğini de belirten Collins, "Bence bu döngünün özel boyutlarının neden orta derecede kısıtlayıcı olduğumuzu açıklayabileceği pek çok neden var" dedi.