Fed yetkililerinin açıklamaları satış getirdi

Cleveland Fed Başkanı Mester ile başlayan ve Fed Yönetim Kurulu üyesi Brainard ve St. Louis Fed Başkanı Bullard ile devam eden açıklamalarda, hisse senedi, varlık fiyatlarının yüksek olduğu, pandemi sona ermeden istihdam piyasasında güçlü bir toparlanmanın beklenemeyebileceği ifadelerine yer verilmesi Wall Street'teki aşağı yönlü hareketi hızlandırdı.

Dow Jones Sanayi Endeksi dün yüzde 1,36 kayıpla 34269,16 puandan kapandı. S&P 500 Endeksi günü yüzde 0,87 düşüşle tamamlarken, Nasdaq Bileşik

Endeksi'nde kayıp yüzde 0,09 oldu.

ABD hisse senedi piyasalarında aşağı hareket bu sabah vadeli endekslerde devam ediyor.

Şu sıralarda vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi 232 puan, yüzde 0,69, S&P 500 vadeli endeksi 27 puan, yüzde 0,65 ve Nasdaq 100 vadeli endeksi 111,75 puan, yüzde 0,84 eksideler.

Wall Street'teki aşağı harekette enflasyona ilişkin endişelerin ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirilerini yükseltmesi de rol oynadı.