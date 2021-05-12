Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaFed yetkililerinin açıklamaları satış getirdi
HaberlerUzmanpara Haberleri Fed yetkililerinin açıklamaları satış getirdi
ABONE OL

Fed yetkililerinin açıklamaları satış getirdi

Dikkatini ABD'de bugün açıklanacak enflasyon rakamlarına yöneltmiş olan Wall Street, dün ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen açıklamalar ile sert düşüş yaşadı.

12.05.2021 - 07:20 | | Foreks
Fed yetkililerinin açıklamaları satış getirdi

Cleveland Fed Başkanı Mester ile başlayan ve Fed Yönetim Kurulu üyesi Brainard ve St. Louis Fed Başkanı Bullard ile devam eden açıklamalarda, hisse senedi, varlık fiyatlarının yüksek olduğu, pandemi sona ermeden istihdam piyasasında güçlü bir toparlanmanın beklenemeyebileceği ifadelerine yer verilmesi Wall Street'teki aşağı yönlü hareketi hızlandırdı.

Dow Jones Sanayi Endeksi dün yüzde 1,36 kayıpla 34269,16 puandan kapandı. S&P 500 Endeksi günü yüzde 0,87 düşüşle tamamlarken, Nasdaq Bileşik
Endeksi'nde kayıp yüzde 0,09 oldu.

ABD hisse senedi piyasalarında aşağı hareket bu sabah vadeli endekslerde devam ediyor.

Şu sıralarda vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi 232 puan, yüzde 0,69, S&P 500 vadeli endeksi 27 puan, yüzde 0,65 ve Nasdaq 100 vadeli endeksi 111,75 puan, yüzde 0,84 eksideler.

Wall Street'teki aşağı harekette enflasyona ilişkin endişelerin ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirilerini yükseltmesi de rol oynadı.

GÜNCEL HABERLER

Özay Şendir'le İnce Ayar...

Özay Şendir'le İnce Ayar...

Son dakika: '26 numaralı iskeletin' gizemi çözüldü!

Son dakika: '26 numaralı iskeletin' gizemi çözüldü!

Son dakika! Sosyete skandalında flaş gelişme! 'Kayınpederin yaşatmaz seni'

Son dakika! Sosyete skandalında flaş gelişme! 'Kayınpederin yaşatmaz seni'

Yeşil enerjide kapasite rekoru

Yeşil enerjide kapasite rekoru

Göstergeler iyimser büyüme sinyali geldi

Göstergeler iyimser büyüme sinyali geldi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün? Kabine tarihi belli oldu mu?

Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün? Kabine tarihi belli oldu mu?

Sıradaki Haber
Yıllık izinlerle ilgili flaş detay! Tüm çalışanları ilgilendiriyor...

Yıllık izinlerle ilgili flaş detay! Tüm çalışanları ilgilendiriyor...

Sıradaki Haber
Putin'in vücudu antikor geliştirdi

Putin'in vücudu antikor geliştirdi

Sıradaki Haber
Özay Şendir'le İnce Ayar...

Özay Şendir'le İnce Ayar...

Sıradaki Haber