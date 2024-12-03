Fed yetkilisinden faiz açıklaması
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık toplantısında faiz oranlarını tekrar düşürüp düşürmeme konusunda açık fikirli olduğunu ve yaklaşan verilerin kararını şekillendirmede önemli olacağını söyledi.
03.12.2024 - 09:18 | | Foreks Haber
Bostic, "Çok fazla belirsizlik var; bu toplantıya önceden belirlenmiş bir hisle girmiyorum. Önemli veriler bizi bekliyor" dedi. Bostic, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinin de buna dahil olduğuna işaret etti.
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Bostic, enflasyonun Fed'in %2 hedefine düşmeye devam edeceği temel senaryosunun hala geçerli olduğunu belirtti; ancak bunun gerçekleşmesini sağlamak ve iş piyasasına gereksiz bir zarar gelmesini önlemek için faiz oranlarının ne kadar ve ne kadar hızlı düşürülmesi gerektiğinin hala açık bir soru olduğuna işaret etti.
Bostic, "Enflasyonla ilgili temel durumum, %2 hedefine ulaşma yolunda olduğumuzdur" şeklinde konuştu.