Fed yetkilisinden faiz açıklaması

Bostic, "Çok fazla belirsizlik var; bu toplantıya önceden belirlenmiş bir hisle girmiyorum. Önemli veriler bizi bekliyor" dedi. Bostic, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinin de buna dahil olduğuna işaret etti.

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Bostic, enflasyonun Fed'in %2 hedefine düşmeye devam edeceği temel senaryosunun hala geçerli olduğunu belirtti; ancak bunun gerçekleşmesini sağlamak ve iş piyasasına gereksiz bir zarar gelmesini önlemek için faiz oranlarının ne kadar ve ne kadar hızlı düşürülmesi gerektiğinin hala açık bir soru olduğuna işaret etti.

Bostic, "Enflasyonla ilgili temel durumum, %2 hedefine ulaşma yolunda olduğumuzdur" şeklinde konuştu.